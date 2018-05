14 choses que nous avons vues dans la «comédie érotique» tournée à l’Assemblée nationale dans les années 80

ATTENTION: Cet article contient un bon nombre d'images sexuellement explicites. Nous préférons vous en avertir.

Saviez-vous qu’une «comédie érotique» a déjà été tournée à l’Assemblée nationale?

Ce film plutôt audacieux et sexuellement explicite est sorti en 1982 et met en vedette notamment Nanette Workman et Sophie Lorain.

Il a été inspiré par un véritable fait divers (mais qui fût par la suite démenti) voulant que le leader parlementaire péquiste alors au pouvoir, Claude Charron, soit mêlé à un réseau de films pornographiques juvéniles tournés dans l’enceinte même de l’Assemblée nationale, et réalisés grâce au matériel du parlement.

Le rapport d’une enquête policière avait alors permis de dégonfler rapidement l’histoire déclarant que les vidéos pornographiques trouvées dans les locaux de l'audiovisuel étaient des films achetés par des employés de l’Assemblée nationale sur leurs heures de lunch.

L’année d’après paraissait le long métrage Scandale, ce «chef d’oeuvre» du cinéma québécois, côté 4,5 étoiles sur Éléphant (oui, oui!) dont le journaldequebec.com a obtenu l’une des très rares copies!

Comme le film est protégé par la loi canadienne sur les droits d’auteur, il nous est impossible de partager ce joyau cinématographique avec vous. Par contre, nous avons cru bon dévoiler certaines images pas piquées des vers pour vous en donner un aperçu!

1. Un pénis géant transperçant les glaces du fleuve Saint-Laurent

2. L’organe reproducteur de Bonhomme Carnaval... (rouge soit dit en passant!)

3. Des seins au salon bleu...

4. Une poupée gonflable simulant une fellation à un canon dans le Vieux-Québec

5. La même poupée gonflable qui largue des pénis devant l’Assemblée nationale...

6. La statue de Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry avec une gigantesque érection et des seins à travers les fenêtres de l’Assemblée nationale...

7. Un pogo qui reçoit une fellation...

8. Plusieurs trips à trois...

9. Quelques partouses avec des déguisements douteux...

10. Cette chose...

11. Un homme déguisé et buvant l’eau d’un fer à repasser...

12. Deux femmes qui font l’amour de façon très langoureuse

13. Cette «religieuse» offrant de la pizza

14. Un nom très original de studio...

Pour les plus curieux, le festival Fantasia a présenté, en 2015, le film en intégralité et avait produit une bande-annonce à partir d’images provenant du VHS d’origine pour l’occasion.

La voici: