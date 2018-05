LAVOIE, Rose-Hélène

née Gagné



À Verdun , le 21 mai 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Rose-Hélène Gagné, épouse de feu Jean-Marie Lavoie.Prédécédé de son fils Jacques, elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Diane) et Francine (Jacques), ses petits-enfant Frédéric, Mélanie et Jean-François, ses arrières petits-enfants Zachary, Lexie et Élie-Rose, ses soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mai 2018 de 17h à 21h et le lundi 28 mai dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le même jour à 10h à l'église Notre-Dame-de-Lourdes, 4949, rue de Verdun, Montréal (Qc) H4G 1N4.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.