LEMIEUX, Ghislain



À Mercier, le 20 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Ghislain Lemieux, époux de Mme Ghislaine Laflamme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Dian (Sylvain Boursier), Andrée (Jean Bédard) et Danièle, 5 petits-enfants, 5 arrière-petits-enfants, sa soeur Monique, ses frères Bertrand et Jean-Guy, autres parents et amis.La famille et ses proches vous accueilleront vendredi le 25 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi de 10h à midi, à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu samedi à midi, en la chapelle du salon. Inhumation à une date ultérieure.