BOURBONNAIS PHOENIX Ghislaine

Le 15 mai 2018, à l'âge de 93 ans est décédée madame Ghislaine Bourbonnais Phoenix, épouse de feu Dr. Paul-Emile Phoenix.Elle laisse dans la deuil sa fille adorée Catherine, ses petites-filles Anne-Marie (Steve) et Émilie (Matt), ses arrière-petits-fils John-Paul et Brennan, sa soeur Yolaine ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, VMR,le vendredi 1er juin 2018 de 15h à 17h et de 19h à 21h, suivi des funérailles au salon à 21h.