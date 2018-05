RIOPEL, Monique



À L'Assomption, le 21 mai 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Monique Riopel.Partie rejoindre ses frères: feu Jean-Guy (feu Yollande), feu André (Louise), feu Roger et feu Gérard, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Lise (feu Ludger), Huguette, Pierre (Rollande), Francine (Germain) et Daniel (Sylvie), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 27 mai de 13h à 17h, au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450-589-5505 www.guilbault.infoAu lieu de fleurs, envoyez des dons à la Société canadienne du cancer.