BOULET, Ghislaine



À St-Jérôme, le 21 mai 2018, est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Ghislaine Boulet, épouse de M. Jacques Lavoie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Nathalie), Robert (Sophie) et Richard (Brigitte), sa belle-fille Guylaine (Dennis), ses petits-enfants Mélanie, Marc-André, Lyssa, Sébastien, ses arrière-petits-enfants Logan et Zoé, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances ce samedi 26 mai de 14h à 17h au salon de la:801 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (secteur St-Antoine)450-438-1234Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la l'Association des maladies pulmonaires.