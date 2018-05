CHEVIGNY, Gilles



Au CHRDL de Joliette, le 19 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gilles Chevigny, fondateur et créateur de la revue PubliQuip, époux de Ginette Trépanier, demeurant à Ste-Geneviève-de-Berthier.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Roxanne Chevigny (Adrien Cormier), ses petits-enfants: Cedrik et Andréa Cormier, son frère monsieur Claude Chevigny, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 mai 2018 dès 10h au complexe:741, RUE NOTRE-DAME (RTE 138)BERTHIERVILLEwww.ftheriault.comSuivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de St-Cuthbert.Des dons pour la Société Canadienne du Cancer seraient appréciés.Des formulaires seront disponibles au salon.