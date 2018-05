THÉORET, Robert



Au CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières, le 18 mai 2018, est décédé à l'âge de 78 ans, M. Robert Théoret, époux de Mme Carole Mailhot, demeurant à Trois-Rivières.Précédé par sa fille Johanne, il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Marc (Nathalie Boucher); ses petits-enfants, Ian et Francis (Geneviève Massicotte); sa soeur Lise Théoret (feu Arcade Brisson); sa belle-soeur Murielle Mailhot (feu Paul Champagne); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au:274, RUE ST-LAURENT(secteur Cap-de-la-Madeleine)TROIS-RIVIÈRES, QC, G8T 6G7Tél. 819 376-3731 Télec. 819 376-3715courriel: jdgarneau@arbormemorial.comSite internet: www.maisongarneau.cale dimanche 27 mai 2018, jour de la cérémonie à partir de 11h. Un service religieux suivra à la chapelle du complexe funéraire à 15h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel infirmier du 4B du CIUSSS MCQ - CHAUR de Trois-Rivières et au Dre Judy Deschesnes pour ses bons soins et son dévouement.Des dons à l'Association pulmonaire seraient grandement appréciés.