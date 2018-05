LALONDE, Cécile (née Lacroix)



Anciennement de Saint-Placide, le 21 mai 2018 à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Cécile Lacroix épouse de feu Marcellin Lalonde.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Denis Bigras) et Sylvain (Jocelyne Perreault), ses petits-enfants: Patrick, Karine Maxime, Cynthia et Alexandre, ses arrière-petits-enfants: Maïka, Benjamin, Emerick, Nathan, Alexis, Ethan, Antoine et Jordan, sa soeur Thérèse ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 28 mai dès 9h au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 28 mai à 11h en l'église de Saint-Placide 77, 2e Avenue, Saint-Placide et de là au cimetière paroissial.