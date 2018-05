BEAUREGARD, Jocelyne



À Sherbrooke, entourée de tout l'amour des siens, le 16 mai 2018, est décédée madame Jocelyne Beauregard, fille de feu Simonne Beaupré et de feu Lévis Beauregard, originaire de Laval (arr. Sainte-Rose).Jocelyne laisse dans le deuil sa fille Marie-Michelle Beauregard (Martin Champagne), sa grande amie Lise Thibault, sa fille de coeur Sophie Sirard ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et amis.La famille désire remercier toute l'équipe de la Maison Aube-Lumière pour la gentillesse et la douceur des bons soins prodigués à Jocelyne.La famille vous accueillera à la:le dimanche 27 mai, de 10h à 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Aube-Lumière (3071, 12e Avenue N, Sherbrooke).