DAUDIER, Rose Myrline



Le 18 mai, à l'âge de 39 ans, est décédée Rose Myrline Daudier "Mimi".Elle laisse dans le deuil ses parents Jean-Marie Daudier et Lourdes Daudier, son frère Daniel, ses soeurs Johanne (Stéphane), Lyndsay (Louis-Félix) et Mariloue (Olivier), son neveu Sébastien, ses nièces Julianne et Laurie (sa mère Marjory), ses familles d'accueil, ses divers intervenants, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 25 mai 2018, de 18h à 22h puis le samedi 26 mai 2018 dès 11h30 à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER O.LONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h, en l'église Sacré-Coeur-de-Jésus (2165, rue Gamache, Longueuil, J4J 4A5).