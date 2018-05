PÉRIARD, Thérèse



À Ste-Thérèse, le 10 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Lacroix (née Périard). L'ont précédée dans la mort son époux Georges-Henri ainsi que son fils Michel.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole (Richard), Normand, Daniel (Sylvie), Sylvain (Lise) et Linda (Michel), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le dimanche 27 mai 2018 de 10h à 12h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don au Centre d'hébergement Drapeau-Deschambault serait apprécié en la mémoire de Thérèse Périard.