ROCH, Normand



À L'Assomption, autrefois de L'Épiphanie, le 17 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Normand Roch, époux de Mme Mariette Gagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Anne-Marie (Alain), son fils Jean-François (Lyne), ses soeurs Louise (Franck), feu Yolande, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une réunion de prières aura lieu le dimanche 27 mai à 15h30, aux:5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIELa famille vous y accueillera dès 13h.La famille tient à remercier tout le personnel soignant et les bénévoles de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Le Gardeur et du CLSC Le Gardeur.Au lieu de fleurs, un don à une fondation de votre choix serait apprécié.Une pensée spéciale pour tout ses ami(e)s du baseball de L'Assomption et de L'Épiphanie.