BRAND, Fleurette (née Lépine)

À St-Jean-sur-Richelieu, le 14 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Brand, veuve de monsieur John Brand.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Steve Brand avec sa conjointe Suzanne Poirier et Linda Brand avec son époux Brent Corrigan, ses beaux-enfants Sandra Brand avec son époux Vince Sevo, John Brand jr. avec son épouse Ellie Brand, ses petits-enfants Michel Mendoza Brand, Christopher Brand, Richard Sevo, Sean Brand et Jared Brand.Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Hélène Lépine (avec ses enfants Jacques Filiatrault et Marc Filiatrault) et son frère Jean Lépine et son épouse Gloria Lépine (avec leurs enfants, Michel Lépine et Karen Monk).La famille recevra les condoléances au:8145, CH. DE CHAMBLY, SAINT-HUBERT, J3Y 5K2le samedi 26 mai de 11h à 11h30 et une cérémonie pour célébrer sa vie aura lieu à 11h30 et sera suivie par un léger goûter.La famille tient chaleureusement à remercier le personnel de la Maison des soins palliatifs du Haut-Richelieu, pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Sociélté canadienne du cancer serait apprécié, en la mémoire de Fleurette Brand. Merci de la part de la famille.