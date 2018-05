GRÉGOIRE, Thérèse

(née Brisson)



Au CHRDL de Joliette, le 14 mai 2018 à l'âge de 92 ans est décédée Mme Thérèse Brisson, épouse de feu Maurice Grégoire, demeurant à St-Esprit.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Juliette (Pierre-Paul Légaré), Lise, Jacques, Jean (Lise Arbic), ses petits-enfants et leur conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Flore et Claire, sa belle-soeur Lise Desrochers, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le vendredi 25 mai à compter de midi à la résidence de la:105, RUE MONTCALMST-ESPRITLes funérailles auront lieu le même jour à 15h en l'église de St-Esprit.Gaston Pothel / 450-839-3450