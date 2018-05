ZWERSDEN Pierre



Au CHSLD Heather de Rawdon, le 9 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Pierre Zwersden, époux de feu Marie-Paule Breault, demeurant à Rawdon.Il laisse dans le deuil ses enfants Dyane (Sylvain), Judy (Luc) et Daniel (Léna), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à la3283 4E AVENUERAWDONle dimanche 27 mai 2018 de 10h30 à 14h30. Une liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 14h30 à la résidence funéraire.Monsieur Zwersden sera inhumé au cimetière oecuménique de Rawdon à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson. Formulaires disponibles à la résidence funéraire.LABRÈCHE de RAWDONwww.residencefunerairelabreche.com