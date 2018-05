PRÉSEAULT, Jean-Louis



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Louis, époux de Lise Drainville depuis 53 ans, père de Nathalie et Annie (Luc) et grand-papa de Sara qu'il adorait.Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Céline (Yvon), ses trois nièces, ses belles-soeurs, beaux-frères ainsi qu'une nièce et sept neveux Drainville.De Sainte-Thérèse, originaire de Lefaivre, Ontario, il est décédé le 19 mai 2018 à l'âge de 77 ans.La famille recevra les condoléances au:418, BOULEVARD LABELLE, ROSEMÈREsamedi le 26 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h et dimanche le 27 mai dès 9h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce même dimanche à la chapelle du salon salon à 11h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Maxime-Letendre, fondation dont le conseil d'administration est formé par plusieurs de ses anciens collègues de travail.