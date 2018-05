GRAVEL, Dr Pierre, D.C., Ph.C.



À Montréal, le vendredi 11 mai 2018, est décédé à sa résidence, Pierre Gravel, docteur en chiropratique. Il aurait eu 91 ans le 13 mai courant. Il laisse dans le deuil ses nièces Micheline Lamarche, Johanne Nuttall, Danielle Larson, Marie Woolridge et Josée Woods ainsi que de nombreux amis, étudiants et patients.Diplômé du Palmer Chiropractic College en 1951, il a été un des premiers chiropraticiens à venir pratiquer au Québec et le premier à donner un cours de chiropratique en langue française, à Paris. Il était en 2011, le seul détenteur du titre Ph.C. au Québec pour son post-doctorat en philosophie chiropratique obtenu en 1966.Pendant 23 ans, il a été président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et du Conseil national de recherches chiropratiques. Faire reconnaître l'ordre de la chiropractie aura été l'objectif professionnel de sa vie.Il a développé sa propre technique, la technique Gravel, qu'il a enseignée tant en Europe, aux États-Unis qu'au Québec. Conférencier fort sollicité, il a été entendu dans de nombreux congrès internationaux.Il aura pratiqué son métier avec passion pendant plus de 66 ans, c'est-à-dire jusqu'à la toute fin.Passionné de musique, violoniste émérite, il a été invité à jouer dans de nombreux concerts et a même dirigé l'orchestre symphonique de Verdun à ses débuts.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à l'Association pulmonaire du Québec.