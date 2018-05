DESCHAMPS, Marielle



À Verdun, le 10 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Marielle Deschamps, épouse de M. Philippe Robert.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Michel (Danielle), sa petite-fille Caroline, ses soeurs Solange et Pierrette et son frère Jean-Claude (Josiane), beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mai 2018 de 12h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier sa filleule Nathalie Deschamps et toute l'équipe soignante du 3e étage des soins palliatifs de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.