GAGNON, Jean-Claude



À Montréal, le samedi 19 mai 2018 est décédé, à l'âge de 83 ans, Jean-Claude Gagnon, époux de Lise Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Chantale) et Josée (Jean), ses petits-enfants Magalie, Juliane et Alexis, ses 16 frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Magnus Poirier situé au 6825, rue Sherbrooke Est à Montréal, H1N 1C7le samedi 26 mai 2018 de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le dimanche 27 mai 2018 de 10h à 15h.Les funérailles seront célébrées le dimanche 27 mai 2018 à 15h en la chapelle du complexe.