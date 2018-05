TREMBLAY, Robert L. "Bob"



À Terrebonne, le samedi 20 mai 2018, entouré de sa famille est décédé Monsieur Robert "Bob" Tremblay époux de feu Monique Tremblay. Il était le fils de feu Edmond Tremblay et de feu Jeanne Mailloux.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre (Mélanie Kau), Louis-Philippe (Lyne Marcotte), Patrick-Robert, Paul-Hubert (Cary Tauben), Sophie, (Christian Roberge), ses petits-enfants Marie-Ève, Marie-Élaine, Johann, enfants de Jean-Pierre; Jean-Michel, Simon-Pierre, enfants de Louis-Philippe; Marc- Antoine, enfant de Sophie; ses arrière-petits-enfants Madison, Jackson (Marie-Ève), Victoria, Olivia (Marie-Élaine) et Brayden (Jean-Michel).Il laisse également dans le deuil ses soeurs Anita, Marthe, Ghislaine, son frère Yvon, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis.Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 mai de 14h 17h, puis de 19h à 22h et le samedi dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 26 mai à 11h, en l'église de la Purification, situé au 445 rue Notre-Dame à Repentigny.