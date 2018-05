BÉLANGER, Micheline (Daoust)



À Montréal, le 20 mai 2018, est décédée à l'âge de 76 ans Mme Micheline Daoust, épouse de feu M. Florian Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Bélanger (Claudine Leblanc), Serge Bélanger (Sonia Roy), Jean Bélanger (Louise Vaillancourt), Jocelyn Bélanger, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son conjoint M. Edouard Vermette, ainsi que ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mai 2018 de 13h à 16h et 18h à 21h et le lundi 28 mai dès 9h à la:DESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (ST-ANTOINE)Les funérailles auront lieu le lundi 28 mai 2018 à 11h en l'Église de St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme J7Z 4M6), suivra l'inhumation au cimetière de St- Jérôme.Des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.