Annie Villeneuve chante pour la F1

Huit années après les Olympiques, Annie Villeneuve pousse aujourd’hui la note pour la Formule 1. Elle a écrit et composé Enivré, la chanson officielle du 40e Grand Prix du Canada qui se tiendra à Montréal le mois prochain.

« Je me suis dit que le 40e anniversaire du Grand Prix de Formule 1 du Canada devait être souligné en musique », avance la chanteuse.

C’est elle-même qui a proposé au promoteur François Dumontier l’idée d’une chanson officielle afin de marquer l’événement. Inspirée par leur rencontre, et l’engouement monstre des Montréalais pour la course automobile, elle a écrit les paroles et la mélodie d’Enivré en une semaine.

« Du plus loin que je me souvienne, le week-end de la F1 a toujours été écouté à la maison, surtout par mon père. Et j’aime les événements de ce type, des événements qui rassemblent les gens », raconte la chanteuse.

Trois versions

Enivré a alors été traduit avec l’aide de Rob Wells et Shobha Lee pour devenir Burn So Bright. Trois versions ont été enregistrées, soit une francophone, une anglophone et une bilingue.

En plus d’interpréter cette chanson lors du Grand soir à la Gare maritime du Quai Alexandra le jeudi 7 juin prochain, elle livrera également l’hymne national canadien sur la ligne de départ du circuit Gilles-Villeneuve, le dimanche.

« Avec 80 millions de téléspectateurs à l’international, c’est la plus grande foule devant laquelle j’aurai chanté durant ma carrière », souffle Annie Villeneuve.