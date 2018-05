Ariana Grande se vide le coeur à propos de son ex Mac Miller

Ariana Grande a donné plus de détails sur les circonstances de sa rupture avec le chanteur Mac Miller sur Twitter.

Ce dernier a fait les manchettes, lundi dernier, après qu’il ait frappé un poteau avec sa voiture et se soit sauvé de la scène, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. L’arrestation de l’homme de 26 ans a fait énormément jaser.

Un fan a d’ailleurs qualifié de «tragique» la rupture du couple, jetant la faute de l’accident sur Ariana Grande.

«Mac Miller qui accidente son G Wagon et qui se fait arrêter pour conduite avec facultés affaiblies parce qu’Ariana Grande l’a laissé pour un autre gars, après qu’il lui ait dédié un album de 10 chansons intitulé ''The Divine Feminine'' est l’histoire la plus tragique à Hollywood.»

La chanteuse ne s’est pas laissé faire et a répondu à cette dernière, se vidant le cœur à propos de sa relation avec son ex qu’elle qualifie de «toxique».

«Il est absurde de minimiser le respect et l’estime de soi des femmes en affirmant que quelqu’un devrait rester dans une relation toxique parce qu’il a écrit un album à son sujet, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas (juste Cinderilla est à propos de moi), indique-t-elle. Je ne suis pas une gardienne d’enfants ou ni une mère et aucune femme ne devrait sentir l’obligation de l’être. Je me suis occupé de lui et j’ai essayé de l’épauler vers la sobriété et j’ai prié qu’il trouve enfin son équilibre pendant des années (et je le ferai toujours), mais blâmer une femme pour l’incapacité d’un homme à se resaisir est un problème majeur.»

Selon la dernière rumeur, Ariana Grande serait désormais en couple avec Pete Davidson, un comédien vedette de Saturday Night Live.