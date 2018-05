PHILION, Jean-Luc



Jean-Luc Philion est décédé le 29 avril 2018 à Cowansville, à l'âge de 83 ans.Ses enfants, Dominique, Jean-Luc jr, Jean-Patrick et Jean-Marc ainsi que Denise, la mère de ses enfants, le regretteront toujours.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.Sa famille et ses amis se réuniront pour recevoir les condoléances et lui rendre hommage, le samedi 2 juin 2018 de 13h à 15h au:GIBEAU-GENDRON107, RUE VINCENTSAINT-CHRYSOSTOME 450-826-3131Un rituel de prières aura lieu au salon funéraire à 15h.