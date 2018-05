Biz adapte Mort-Terrain au cinéma

« C’est un genre de Germinal québécois, résume Biz. On n’a pas encore déterminé dans quelle mesure on fera intervenir le surnaturel et le fantastique dans le film. Mais c’est un film qui posera des questions sur l’extraction des ressources naturelles par rapport aux gens qui sont impliqués dans le milieu. Au-delà de l’horreur de l’histoire, on veut d’abord et avant tout le portrait d’une région et d’une réalité sociale. »