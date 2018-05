Bombardier fera don d’un avion C Series à l’École nationale d’aérotechnique

Alors qu’Airbus s’apprête à prendre le contrôle de la gamme d’avions C Series, Bombardier fera don d’un appareil d’essai à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), située à Longueuil.

Il s’agira du véhicule d’essai en vol numéro 3 (FTV3), un modèle CS100 qui a effectué sa première envolée en mars 2014. L’avion a notamment servi à réaliser des tests sonores qui ont démontré que la C Series est l’appareil le plus silencieux de sa catégorie.

«Ce sera un nouveau laboratoire pour nos étudiants», se réjouit Alain Legault, porte-parole de l’ÉNA, qui fait partie du Cégep Édouard-Montpetit.

«Être la première école au monde à pouvoir bénéficier de ce type d’équipement-là pour la formation des futurs techniciens, c’est exceptionnel», ajoute M. Legault.

Plus importante institution de son genre en Amérique du Nord, l’ÉNA possède déjà 37 avions et hélicoptères, dont plusieurs appareils Bombardier, hébergés dans six hangars.

Aide de Québec?

L’ÉNA devra d’ailleurs convaincre Québec de financer la construction d’un nouveau hangar pour accueillir son nouvel avion CS100, puisque celui-ci est trop gros pour entrer dans ses installations actuelles. Le nouvel édifice pourrait coûter 6 M$.

On en saura peut-être plus lors de la conférence de presse qui se tiendra jeudi à l’ÉNA.

Par ailleurs, il n’est pas encore acquis que Pratt & Whitney cédera les deux moteurs de l’avion à l’ÉNA. Des négociations sont actuellement en cours à ce sujet.

L’ÉNA espère que l’arrivée de l’appareil C Series contribuera au regain d’intérêt des jeunes pour les métiers techniques de l’aéronautique. L’an prochain, l’institution accueillera 325 nouveaux étudiants, soit 25 % de plus que cette année. Elle compte actuellement 900 étudiants, soit 400 ou 500 de moins que sa capacité d’accueil maximale.