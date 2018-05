ROY née ST-JEAN, Jacqueline



De Lachine, est décédée à l'âge de 81 ans, le 20 mai 2018, au CHSLD de Lasalle, Mme Jacqueline St-Jean, épouse du feu Denis Roy.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (France), sa fille Lyne (Sylvain), sa soeur Pierrette, ses petits-enfants Marilyne, Cédrick, Katia et Jean-Félix, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera des condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 1750, rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2E7le samedi 26 mai 2018 de 15h à 17h, suivi par une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Nous remercions sincèrement les employés du CHSLD De Lasalle pour leur dévouement et leurs soins exceptionnels à notre chère maman.