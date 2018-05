DROUIN, Michel



De Repentigny, le 19 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Michel Drouin (enseignant retraité de la commission scolaire Jérôme LeRoyer), fils de Mme Derquise Thibault et de feu M.Fernand Drouin. Outre sa mère, le défunt laisse dans le deuil sa conjointe Mme Aline Roch, ses fils Philippe (Ania) et David (Julie), ses petits-enfants Jérémy, Alexis, Maia et Max, son frère Gérard, sa soeur Thérèse (François), autres parents et ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mai de midi à 16h à la salle de réception de la. Un hommage personnalisé, sur place, lui sera rendu à 15h.