Une grande fête de quartier aura lieu à Hochelaga et c'est gratuit!

Quand le printemps arrive (le vrai, pas celui du mois d’avril), on est toujours trop content de pouvoir passer du temps dehors. Et faire des pique-niques, c’est bien, mais parfois, on cherche des activités extérieures qui permettent de se dégourdir un peu les jambes.

Mélanie Dusseault

C’est pour ça qu’explorer Montréal et ses quartiers, c’est une excellente idée pour profiter du soleil tout en bougeant un peu! Cette année, le très dynamique quartier Hochelaga-Maisonneuve organise du 31 mai au 3 juin prochain la troisième édition du Branle-Bas d’Hochelaga.

Cet évènement assez original est une fête de quartier qui combine vente trottoir de commerces locaux, animation de rue et prestations d’artistes reconnus et émergents, tout ça sur la rue Ontario. Ah, et c’est totalement gratuit!

Acheter local en profitant des aubaines

Le Branle-Bas d’Hochelaga aura lieu sur la rue Ontario, qui sera d’ailleurs fermée à la circulation le temps d’un week-end. Hochelaga regorge de petits commerces vraiment intéressants dont on pourra profiter pendant l’événement. On a hâte de magasiner dans les commerces locaux et de profiter des rabais alléchants qu’ils vont nous proposer!

Des activités pour toute la famille

Ce qui rend le Branle-Bas unique, c’est que les commerçants du quartier contribuent vraiment à la fête en permettant aux participants de se rapprocher des artistes du quartier (et il y en a pas mal). Avec plus de 70 spectacles et animations par des musiciens, artistes de cirque et athlètes, on ne s’ennuiera pas sur la rue Ontario!

L’an dernier, on a pu assister à des prestations de cycle-balle, de jonglerie, d’acrobatie et même de cracheurs de feu. Cette année, en plus de tout ça, on ne manquera pas Le Grand Cabaret D'Hochelag'CirQ, organisé en partenariat avec la Caserne 18-30 (le 1er juin à 20h) et La Fête de la Famille, organisée par 200 portes HM (le samedi 2 juin 2018 de 10h à 16h), tout ça sur sur la Place Simon-Valois. De quoi amuser les enfants tout un après-midi!

Du 31 mai au 3 juin, on met de la crème solaire et on se donne rendez-vous pour vivre la vie de quartier à fond au Branle-Bas d'Hochelaga!