Cette vidéo des gagnants d'OD Bali qui se magasinent des meubles est bourrée de malaises

Difficile de ne pas se tortiller dans son siège de malaise en regardant cette vidéo partagée sur la page Facebook d'Occupation Double qui montre les gagnants de 2017, Adamo et Alexandra, en train de se parler de meubles de patio pour leur chalet.

Le hic, c’est que les «amoureux» ont confirmé n’avoir jamais formé un couple, n’habitent certainement pas ensemble et ne se sont probablement pas vus depuis la fin d’OD (et ça paraît).

Dans la courte vidéo de quelques minutes, on sent un réel malaise entre les candidats. Adamo ne laisse pas Alexandra glisser un mot et cette dernière se contente d’offrir quelques sourires crispés et un bout de phrase à la fin. Ipelaye.

Le malaise flagrant n'a pas échappé aux abonnés Facebook qui ont été plusieurs à commenter à ce sujet sous la vidéo.

«Une deuxième prise aurait été bien...» indique une internaute.

«Malaise», mentionne simplement un autre.

En espérant que les gagnants de la prochaine mouture d'OD qui se déroulera en Grèce auront une histoire d'amour plus réussie que celle d'Adamo et Alex!