Comment motiver ses troupes

Philippe Jean Poirier - 37e AVENUE

La firme Accountemps a demandé à des travailleurs canadiens ce qui les rendrait plus engagés au travail. Ils ont répondu, dans l’ordre : de « meilleurs avantages indirects » à 42 %, « moins de bureaucratie/formalités administratives » à 31 % et un « travail plus stimulant » à 27 %.

Faut-il les écouter ? Oui et non, répond Jacques Forest, professeur titulaire à l’UQAM et psychologue organisationnel. « Les gens sont de bien piètres juges de ce dont ils ont besoin pour opérer à leur plein potentiel... C’est comme si vous demandiez à mon garçon de 10 ans ce qu’il veut pour souper. Il choisirait des hot-dog et du chocolat chaque fois ! »

Face à un problème de désengagement, Jacques Forest prône « la théorie de l’autodétermination », reconnue et testée depuis 45 ans dans plusieurs pays. « On doit développer les bons motivateurs, soit le plaisir et le sens, qui sont les deux meilleurs contributeurs au bien-être et à la performance, tout en atténuant les mauvais motivateurs : l’égo et les récompenses, qui ne fonctionnent qu’à court terme et demandent un lourd investissement. »

Pour y arriver, le professeur invite les gestionnaires à reconnaître les trois besoins psychologiques « innés » et « universels » de tout être humain : le besoin d’autonomie, le besoin de compétences et le besoin d’affiliation sociale.

Dans la pratique, ça donne un gestionnaire qui laisse ses employés performants planifier eux-mêmes leur horaire, qui souligne les progrès par de la rétroaction régulière, qui salue ses employés par leur prénom et qui prévoit des moments de socialisation, entre autres choses...