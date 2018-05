Comment une pensée du jour peut blesser

Je transcris ici votre pensée du jour de ce matin telle que parue dans votre Courrier afin de pouvoir vous dire ce que j’en pense et ce que je pense de vous. « On peut blâmer son enfance, accuser indéfiniment ses parents de tous les maux qui nous accablent, des épreuves de la vie, de nos faiblesses, de nos lâchetés, mais finalement, on est responsable de sa propre existence. On devient qui l’on a décidé d’être. » ( Marc Lévy )

Lorsque quelqu’un a grandi dans un milieu où il ne recevait qu’insultes, tortures mentales et même physiques, qu’il était traité comme une moins que rien, que tous ses efforts pour essayer de s’en sortir ne méritaient qu’encore plus d’insultes, croyez-en mon expérience, il ne pourra jamais développer un caractère fort qui l’aiderait à faire de bons choix.

Et vous vous permettez de juger cette personne et de la rendre responsable de ses échecs. C’est vrai qu’on choisit notre vie. Mais quand on a été maltraité au point de perdre toute capacité de faire de bons choix, qu’est-ce qui nous reste ? Vous êtes un être sans cœur. Ce que vous appelez de la lâcheté (le mot souligné dans votre texte) c’est en fait une peur viscérale. Mais vous êtes trop superficielle pour comprendre.

Je commencerai par souligner que le texte de la pensée du jour n’est pas de moi. Il est signé par Marc Lévy, l’auteur de nombreux romans. Vous avez cependant raison de déduire que je l’endosse puisque je l’ai choisi pour figurer dans ma chronique afin d’inspirer les lecteurs pour la journée. Mais je ne vois pas comment vous pouvez déduire que par ce texte, je vous juge ainsi que vos semblables, puisque nulle part il n’y a de jugement. Que de plus, vous-même admettez que « c’est vrai qu’on choisit notre vie. » Comment pouvez-vous alors rejeter le fait que chacun d’entre nous est responsable de ses actes ? Je ne dis pas qu’il n’est pas plus difficile pour certains, rendus à l’âge adulte, de remplir cette fonction de responsabilisation, compte tenu des manques encaissés dans l’enfance. Mais qui vous empêche de prendre les moyens de vous soigner ? De combler vos lacunes ? De travailler à reconstruire cette confiance en vous qu’on a sabotée dans l’enfance ? Vous pouvez persister à me considérer comme superficielle dans ma compréhension de cas comme le vôtre. Mais c’est quand même vous qui persistez à laisser le pouvoir sur votre vie entre les mains de gens que vous méprisez pour avoir tenté de vous détruire. Le simple respect de vous-même par vous-même ne mériterait-il pas que vous preniez enfin votre sort en main ?