Couillard doute que Legault soit un vrai fédéraliste

Philippe Couillard doute que son adversaire caquiste François Legault soit un véritable fédéraliste.

«C’est difficile pour (François Legault) de dire qu’il aime le pays, a signalé mercredi le premier ministre, en marge d’une annonce sur le futur méga-hôpital du CHU de Québec. Pour lui, c’est une sorte de tolérance qu’il a envers le Canada et non pas un attachement profond».

Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlementaire, François Legault a louvoyé quand est venu le temps d’expliciter sa fierté du Canada. Relancé à plusieurs reprises par Le Journal, il a finalement laissé tomber que c’est le filet social offert aux citoyens dans le besoin qui le rend fier d’être Canadien.

Selon le chef libéral, l’hésitation de son vis-à-vis caquiste en dit long sur la force de son sentiment d’appartenance envers le pays. «Là, il trouve une raison matérielle de l’aimer : les politiques fiscales, insiste M. Couillard. Mais l’allégeance à une citoyenneté, ça va au-delà des politiques fiscales!»

Le premier ministre a tenu à souligner qu’il est, lui, à la fois attaché à son identité québécoise et à la fédération canadienne. «La citoyenneté canadienne dans une fédération, c’est une citoyenneté qui nous engage vers l’ouverture et le partage et moi, c’est ce qui m’attire dans la citoyenneté liée à la fédération canadienne», a-t-il renchéri.