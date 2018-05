GAUTHIER, Aline (née Alarie)



À Laval, le 18 mai 2018 à l'âge de 88 ans, est décédée Aline Alarie, épouse de feu Gérard Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Serge), Louise (Jean-Félix) et Joslyn (Guylaine), ses petits-enfants Dominik, Charles- Émile (Rosalie), Marjolaine et Pénélope ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'Église St-Janvier, 17737 rue Sacré-Coeur à Mirabel le vendredi 25 mai à 15h.La famille vous accueillera dès 14h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladie du Coeur du Québec.