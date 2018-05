«Depardieu chante Barbara»: une sensibilité à fleur de peau

MONTRÉAL | Sous une pluie d’applaudissements nourris, Gérard Depardieu a fait son entrée sur la scène de l’Olympia, mercredi soir, pour la première représentation montréalaise de son spectacle «Depardieu chante Barbara».

Rien ne pouvait mieux ouvrir la soirée que Mémoire mémoire, chanson extraite du spectacle Lily Passion que Depardieu a joué avec Barbara, au milieu des années 1980. Il enchaîne avec fluidité avec Mon enfance et Ô mes théâtres.

Sur la scène nue trône un piano à queue, devant lequel officie Gérard Daguerre, pianiste de Barbara durant ses vingt dernières années. À ses côtés, dans une quasi-pénombre, Gérard Depardieu, debout le plus souvent, dit et incarne les mots de son amie. Les grands classiques comme À mourir pour mourir, Marienbad ou Le soleil noir sont interprétés avec beaucoup de douceur et de retenue.

Entre les chansons, le comédien dit les mots de Barbara, que ce soit des réflexions, des anecdotes ou des extraits d’entrevue. Il nous rappelle ainsi que la grande dame de la chanson française pouvait elle aussi être capable de coups de gueule tonitruants.

Au milieu de la chanson Drouot, Depardieu fait une digression pour dénoncer la vente aux enchères de ses objets personnels, seulement deux ans après sa mort. «Les morts ne veulent pas des avocats, des notaires ou des testaments», affirme-t-il avant de se demander comment des commissaires-priseurs peuvent mettre un prix sur des objets qui n’en ont pas.

Sur la chanson Le soleil noir ou Perlimpinpin, le comédien prend le dessus avec une interprétation toute en intensité.

Tout au long de la soirée, la salle a véritablement été suspendue à ses lèvres, comme en communion avec Depardieu et Barbara réunis.

Toute la beauté des interprétations de Depardieu tient d’abord dans la sincérité de sa démarche, et dans sa manière particulière de retenir certains mots, ou au contraire d’accélérer le rythme à d’autres moments. C’est particulièrement le cas sur Sid’Amour à mort ou Le petit bois de St-Amand.

«Barbara est une des femmes avec laquelle j’ai le plus ri», confie Depardieu avant d’entonner Emmène-moi, puis À force de.

Les chansons les plus connues, comme Ma plus belle histoire d’amour, L’aigle noir, Nantes ou encore Göttingen se déploient dans la dernière ligne droite avec toujours la même intensité.

À travers ce spectacle, Gérard Depardieu laisse apercevoir, derrière la caricature de l’ogre du cinéma français, une grande sensibilité et un cœur généreux. Un secret qui restera gravé dans nos mémoires.

Gérard Depardieu sera de retour à l’Olympia, jeudi soir, pour une dernière représentation.