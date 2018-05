Des déclarations qui font réagir

Les déclarations de Joey Saputo au micro du 98,5 après le match de lundi n’ont laissé personne indifférent, que ce soit chez les partisans ou chez les joueurs de l’Impact.

Visiblement déçu de la tournure que prend cette saison du 25e anniversaire, le président du club a admis que l’équipe avait peut-être sous-estimé le niveau des autres formations en ajoutant que de nombreux changements allaient survenir au cours de l’été.

Saputo a laissé entendre que certaines décisions ne plairaient pas aux partisans et qu’aucun joueur n’était intouchable.

Ajoutez à ça l’intérêt d’un club argentin pour rapatrier Ignacio Piatti et il n’en fallait pas plus pour que les pires scénarios soient échafaudés.

S’y attendre

Évidemment, les joueurs ont un peu le moral dans les talons, combinaison de ces déclarations et des trois défaites par jeu blanc consécutives.

« Personne ne veut entendre que nous sommes tous à vendre, mais il fallait s’y attendre, admet Chris Duvall. Notre fiche indique que nous sommes la pire équipe de la ligue en ce moment. »

L’arrière droit assure que les déclarations du président ont plus tendance à le motiver qu’à l’abattre.

« Ma réaction initiale est de me battre, on a un groupe fort et on n’a aucun contrôle sur ce qui va se passer.

« Mais nous allons pousser afin de prouver à nos détracteurs qu’ils ont tort. Je ne m’arrête pas seulement à ce qui se dit dans les médias, je pense à tout le monde parce que tout le monde nous perçoit comme le pire club de la ligue et notre fiche indique que c’est ce que nous sommes, mais nous voulons prouver que ce n’est pas le cas. »

Situation rare

Quant à Saphir Taïder, il ne voit pas de problème à ce que son patron affirme qu’il n’y a pas d’intouchable au sein de l’effectif.

« Des joueurs intouchables, il n’y en a pas beaucoup. Peut-être Ronaldo, Messi et quelques autres, a-t-il imagé. Personne n’est intouchable, je suis d’accord. »

Il a par ailleurs ajouté que les joueurs ne devaient pas prendre ces commentaires de façon personnelle.

« Je ne pense pas qu’il critique l’équipe, c’est lui le patron du club, il est venu une fois nous voir, on a entendu son discours et on était d’accord avec lui.

« Après, tout ce qui se dit, ce n’est pas à moi de commenter ça, j’ai un rôle de joueur. »

Leadership

Depuis quelques matchs, il semble évident que l’équipe manque de mordant et on pourrait y détecter un problème de leadership.

« Il y a certains joueurs qui doivent prendre ce rôle-là, mais notre vrai leadership c’est l’équipe, on est tous dans le même bateau, il n’y en a pas un meilleur ou moins bon que l’autre », reconnaît Taïder.

Duvall estime pour sa part que plusieurs joueurs prennent les devants, mais que c’est aussi l’affaire de tous.

« On a un grand groupe de leaders, comme un vétéran de la trempe de Rod Fanni, de même que des joueurs d’expérience comme Nacho Piatti, Saphir Taïder et Sam Piette.

« Dans les faits, il faut que ce soit chaque joueur qui est sur le terrain qui doit trouver une façon d’être un meneur. »