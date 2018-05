Des membres bloquistes du Saguenay-Lac Saint-Jean unis contre Martine Ouellet

L'ex-député bloquiste Robert Bouchard et d'autres militants de longue date demandent aux membres du Saguenay-Lac-St-Jean de voter non aux deux questions du référendum du Bloc québécois.

Le vote, qui se déroulera par téléphone et par internet les 1er et 2 juin, porte sur le rôle du Bloc à Ottawa, et sur le leadership de la chef Martine Ouellet.

«Je ne reconnais plus mon parti, a déploré M. Bouchard, député de Chicoutimi-Le Fjord de 2004 à 2011. Madame Ouellet n'est plus à la hauteur de la situation.»

«Nous croyons toujours à un Bloc québécois fort, mais sans Martine Ouellet», a ajouté l'ex-président de l'association de la circonscription de Jonquière, Ghislain Girard.

Intransigeance, entêtement, manque de respect, les reproches envers Martine Ouellet sont nombreux de la part des présidents, ex-présidents et ex-candidats qui réclament son départ.

«Elle maintient qu'un vote à 50% plus un serait suffisant pour demeurer en poste, a mentionné Elyse Gauthier, présidente de l’association de Chicoutimi-Le Ford. Si elle reste en poste, moi je quitte!»

Mme Gauthier et M. Bouchard ont reconnu que le résultat du référendum aurait un impact sur leur propre vote, à l'élection partielle dans le comté, le 18 juin prochain. Catherine Bouchard-Tremblay a été désignée candidate du Bloc, malgré l'avis de l'association bloquiste de la circonscription, qui estimait que la crise au sein du parti plomberait toute chance de victoire.

«Je ne sais pas encore comment je vais voter...», a soupiré Robert Bouchard.