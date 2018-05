CHARTRAND, Ernest



La famille d'Ernest Chartrand a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 19 mai 2018 à Montréal-Nord à l'aube de ses 94 ans. Né à Montréal, Québec, il était le fils de Ernest Sr. Chartrand et de Marie Joseph Poitras ainsi que veuf de Pauline Trudel.Il laisse dans le deuil son fils André (Christine), ses petit-fils Éric (Nathalie), Alexandre, ses arrière- petits-enfants Raphaël, Éliane, Élizabeth et Samuel ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 24 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi 25 mai dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 25 mai 2018, à 11h en l'église Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, 1847 boul. Gouin est, Montréal.Des dons en sa mémoire à la Fondation Angélica seraient appréciés.