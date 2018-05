LANDRY, Michel



À Laval, le 11 mai 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Michel Landry, époux de Mme Marie-Josée Racicot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Julien (Mélanie) et Simon, son petit-fils Hugo, ses belles-soeurs Lucie Racicot et Denise Dalpé ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mai de 14h à 17h au:3495, BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Rose-de-Lima.