BERNIER, Rosanne



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Rosanne Bernier, survenu le 20 mai 2018, à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Léonie (feu Jacques), Philippine, Brigitte (Bernard) et Céline (Roger), neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le dimanche 27 mai 2018 de 13h à 16h suivies d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 16h.