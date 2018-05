Fini les bouteilles de vin pour les élus montréalais

Preuve que la Commission Charbonneau a changé des choses, les bouteilles de vin et autres cadeaux matériels de la part d’entreprises qui font affaire avec la Ville de Montréal semblent passés de mode. Les élus ne reçoivent maintenant en cadeaux que des billets d’événements culturels et sportifs.

Le Journal a scruté toutes les déclarations d’« avantages et marques d’hospitalité » des élus montréalais depuis 2014. Il s’agit de la liste des cadeaux reçus de la part d’entreprises, d’organismes ou de particuliers.

S’il y avait encore trois bouteilles de vin qui ont été données à des élus entre 2014 et 2016, les déclarations pour 2017 n’en contenaient aucune.

Les billets pour des événements sportifs et culturels, comme la Coupe Rogers et l’Impact de Montréal, ou encore La Ronde, constituent l’essentiel des cadeaux déclarés par les conseillers municipaux et maires sur l’île l’an dernier.

Commission Charbonneau

La commission Charbonneau a révélé à quel point les bouteilles de vin et présents du genre ont longtemps été monnaie courante entre les entrepreneurs et l’administration municipale.

« En plus des cadeaux de Tony Accurso, [Frank] Zampino [l’ex-président du comité exécutif de Montréal] acceptait les bouteilles de vin et les repas que lui offraient les bureaux d’ingénieurs et les entrepreneurs en construction, ainsi que des invitations au Centre Bell », peut-on lire dans le rapport de la commission.

« La commission Charbonneau a donné un électrochoc sur la forme du cadeau, souligne l’éthicien René Villemure. Il y a des endroits, comme le Club 357c [club privé du Vieux-Montréal], qui ont mangé toute une volée. On peut penser qu’il y a eu la même réflexion face aux cadeaux matériels et sur la redevabilité de ceux-ci. »

« Oui, il y a une plus grande discipline de nos élus et c’était nécessaire de corriger le tir par rapport à cette époque où c’était un buffet à volonté », poursuit Donald Riendeau, directeur de l’Institut de la confiance dans les organisations.

Redonner

Beaucoup d’élus ne profitent d’ailleurs pas des cadeaux et mentionnent avoir plutôt redistribué les billets reçus à des organismes ou des familles de leur arrondissement.

Les échevins montréalais ont parfaitement le droit d’accepter des présents s’ils estiment ne pas se placer en conflit d’intérêts ou ne pas en donner l’apparence.

Par exemple, la mairesse Valérie Plante a reçu, entre autres, des billets pour l’Orchestre symphonique de Montréal et pour la course de Formule électrique.

L’ex-maire Denis Coderre s’est quant à lui fait offrir quelque chose de plus inusité : un veston aux motifs du Tartan montréalais, gracieuseté de la St. Andrew’s Society, dans le cadre du dévoilement du Tartan montréalais en mars 2017.

En 2014 et 2015, il s’était également fait offrir deux billets pour le spectacle de Corey Hart, de la part d’evenko, ainsi que six billets pour des matchs de hockey du Canadien de Montréal. Quelques cadeaux reçus en 2017

Valérie Plante, mairesse et ex-chef de l’opposition 2 billets souper-bénéfice: Espace libre (Le fric c’est chic) 2 billets OSM: Symphonie montréalaise 1 billet VIP + 2 billets: journée Forum des Amériques, Conférence de Montréal 2 billets pour le souper au homard d’Outremont 2 billets pour la Formule E – catégorie premium 3 billets pour le spectacle de Camillien Houde Denis Coderre, ex-maire Photo d'archives Veston aux motifs du Tartan montréalais, remis par la St. Andrew’s Society Lionel Perez, conseiller de ville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Photo d'archives 10 billets pour le Championnat mondial de hockey junior (donnés à l’organisme Chai Lifeline) 8 billets pour La Ronde (donnés à des enfants inscrits au programme de mentorat Dovi Worenklein) 6 billets pour la Coupe Rogers 2017 (320 $) (remis à des enfants inscrits au programme de mentorat Dovi Worenklein) Dimitrios (Jim) Beis, maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro Photo courtoisie

Un forfait de billets VIP pour les 19 matchs du Championnat mondial de hockey junior (3000 $)

2 billets donnant accès au Salon des dignitaires pour un repas (loge) et stationnement (229 $)

Billet d’entrée pour La Ronde

2 billets de loge platine pour la Coupe Rogers (donne accès au Salon Coupe Rogers pour un repas) et stationnement (1175 $)

Pierre Desrochers, ex-président du Comité exécutif Photo d'archives 2 billets pour le Grand Prix de Formule 1 à Montréal 1 billet pour la conférence de l’ex-président Barack Obama

Russell Copeman, ex-maire de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Photo d'archives

2 billets pour le concert de Noël du 2 décembre 2016 de l’Oratoire Saint-Joseph (prix inconnu) 2 billets pour l’opéra Another brick in the wall à la Place des Arts (prix inconnu) 8 billets d’entrée pour La Ronde Frantz Benjamin, conseiller de ville, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Photo d'archives

6 billets pour le Championnat mondial de hockey junior (210 $)

4 billets pour La Ronde (255,96 $)

2 paires de billets de Tennis Canada pour la Fed Cup BNP Paribas (458 $)

4 billets pour La Ronde (263,96 $)

1 paire de billets pour la Coupe Rogers (180 $)

Claude Dauphin, ex-maire de l’arrondissement de Lachine Photo d'archives

2 billets pour la soirée gastronomique à l’hôtel Marriott de l’aéroport Montréal-Trudeau au profit de la Fondation de l’Hôpital de Lachine 4 billets pour La Ronde (263,96 $) 24 billets pour la section VIP des Mardis cyclistes de Lachine Horloge sur pied en cristal avec une plaque hommage (valeur inconnue) Billets pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal au club de golf Saint-Raphaël (320 $) Billets pour le tournoi de golf Italian Open au club de golf Saint-Raphaël (220 $) Éric Alan Caldwell, conseiller de ville, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Photo d'archives 2 billets pour un match de baseball remis par la RIO en mars 2017 (158 $) (distribués au Centre communautaire Hochelaga) 2 billets pour un match de baseball remis par la RIO en avril 2017 (118 $) (distribués au Centre communautaire Hochelaga) 14 billets pour l’Impact de Montréal (distribués à des organismes communautaires dans Hochelaga ALPA et YMCA Hochelaga-Maisonneuve) 16 billets pour Les Concerts de Montréal (distribués à des organismes et bénévoles de l’arrondissement) 4 billets pour La Ronde (remis au Centre communautaire Hochelaga) 2 billets pour la Formule E

Est-on allé trop loin ?

Des experts croient que le choc de la commission Charbonneau a poussé l’encadrement trop loin, et signalent que les élus du Québec sont maintenant beaucoup plus contrôlés que ceux des autres provinces.

« On est allé à l’autre extrême pour se protéger, explique Donald Riendeau, directeur de l’Institut de la confiance dans les organisations. Si on interdit tout, ça vient briser la confiance. Les gens dans les entreprises ont maintenant tendance à se dire : “pensez-vous vraiment que je me fais acheter avec un club sandwich ?” »

« Depuis la commission Charbonneau, des élus me demandent s’ils peuvent aller au St-Hubert [avec des contacts]. Tu n’es pas achetable pour un poulet ! », ajoute l’éthicien René Villemure.

Des questions

Selon lui, les élus doivent plutôt se demander s’ils deviennent redevables après avoir reçu le cadeau, et se méfier s’ils prennent un avantage personnel d’un avantage professionnel.

« Une loge où tu peux inviter 16 de tes amis, là, ça devient problématique », explique-t-il.

« Avant, les élus ne pensaient pas à ça. Maintenant, ils y pensent un peu trop. Et ceux qui se sont posé des questions, ce n’est pas ceux qui recevaient 450 bouteilles de vin », fait remarquer l’éthicien.

Alors que plusieurs accusés de corruption s’en sont sortis indemnes dans les derniers mois, Donald Riendeau craint qu’il n’y ait un ressac et que les élus ne respectent plus les encadrements, sachant qu’ils ne risquent pas de se faire blâmer.