Francos de Montréal 2018: 150 spectacles gratuits pour ses 30 ans

MONTRÉAL | Les Francos de Montréal 2018 célèbreront leurs 30 ans du 8 au 17 juin avec quelque 150 spectacles gratuits, dont ceux offerts par plusieurs grosses pointures, selon la programmation dévoilée par Laurent Saulnier mercredi soir.

Sur la scène principale, le 8 juin dès 21 h, la formation hip-hop primée à l’ADISQ Alaclair Ensemble lancera les festivités, tandis que le rockeur Éric Lapointe, dont le huitième album vient d’atterrir dans les bacs, prendra le relai le lendemain.

La très colorée Klô Pelgag et son orchestre du Temple Thoracique, Kevin Parent, Daniel Bélanger, Marjo, Patrice Michaud et ses Majestiques auront tous leur soir sous les projecteurs, tout comme les Dead Obies, sans Jean-François Ruel, alias Yes McCan, qui a préféré poursuivre sa carrière en solo.

Le rap québécois à l’honneur

D’ailleurs ceux-ci et Alaclair Ensemble s’amèneront sur scène dans un événement rap toute étoile, réunissant Fouki, Rymz, Lary Kidd, Taktika, Joe Rocca, Brown et marquant le retour de Koriass au Francos après avoir annulé sa présence l’an dernier. Les tours de chant de 90 minutes chacun se succèderont jusqu’à l’événement de clôture, le programme double annoncé la semaine dernière et qui rendra hommage respectivement à Jacques Higelin et à Luc Plamondon.

Rémi Chassé, Claude Bégin, le projet franco-québécois La traversée, Daran, les artistes français Lafayette et Gael Fauré, le chanteur belge Saule et Caravane chaufferont quant à eux les planches dès 19 h.

Tout près sur la scène Loto-Québec, dès 20 h, d’autres gros calibres se produiront à la tombée du jour, dont Alfa Rococo, Laurence Jalbert, Dan Bigras, Les Respectables, le couple malien Amadou & Mariam, Damien Robitaille, le gagnant de «La Voix V» Ludovick Bourgeois, La Chicane et Vincent Vallières.

