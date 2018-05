Impact: «Une culture, ça prend des années à bâtir» - Valerio Gazzola

L’Impact de Montréal vient de fêter 25e anniversaire de la création de l’équipe. Vingt-cinq ans à construire l’identité d’un club sur et à l’extérieur du terrain. Et s’il y a quelqu’un bien placé pour parler des débuts du club, mais également de son évolution, c’est Valerio Gazzola, l’entraîneur de l’équipe montréalaise de 1994 à 1997.

«Une culture, ça ne prend pas une journée à bâtir, ça prend des années, a souligné celui qui était à la tête de l'équipe lors du premier championnat de l'histoire du club, lors de l'émission "Destination Coupe Stanley AM" de la chaîne TVA Sports, mercredi. Dans ce sens, il faut donner beaucoup de crédit aux joueurs et à la famille Saputo, qui a fait les sacrifices nécessaires et la patience pour arriver au point où nous sommes en ce moment.»

En raison du manque de victoires de l'équipe en 2018, la grogne et le désintéressement commencent à s'installer chez les partisans de l'Impact. Toutefois, Gazzola voit les choses d'un autre oeil.

«Si Joey n’avait pas démontré de la patience tout au long de ce processus, on ne serait pas où nous sommes en ce moment avec l’Impact de Montréal, a continué Gazzola. Je sais que tout le monde veut des victoires, [...] mais derrière tout ça, quand tu penses qu’il y a un stade, une académie où les jeunes espoirs du Québec peuvent aspire de jouer un jour avec une équipe professionnelle de chez eux, c’est gros, c’est énorme.»

Après 25 ans d'histoire, l'Impact peut se targuer d'avoir vécu plusieurs phases d'évolution. Du Supra à l'Impact jusqu'à la Major League Soccer. Toutefois, l'évolution n'est pas terminée.

«Je pense que l’Impact a pris toutes les démarches nécessaires pour arriver où elle est, a confié Gazzola. Un stade à 20 000 ou 22 000 personnes, c’est superbe. [...] Mais la constance à mon avis, c’est d’arriver d’avoir un ou deux joueurs tous les deux ou trois ans signant un contrat, mais devenant partant. De plus, je crois vraiment qu’on doit réfléchir encore à avoir une équipe de réserve.»