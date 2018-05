J’ai jamais joué au beer pong avec du Kool-Aid

Je ne vois vraiment pas c’est quoi l’intérêt de jouer au beer pong avec du Kool-Aid.

Même chose pour le jeu avec les caps de bouteille, le threeman, le 25 cents ou tout autre jeu de boisson. Ça s’appelle des jeux de boisson, parce ce que bien... il y a de la boisson.

Petite ligne ici pour éclairer ceux qui ne savent pas ce qu’est le beer pong. En gros, c’est un jeu pour caler de la bière avec une balle de ping pong.

Les jeux de boissons sont une des méthodes les plus populaires (et les pires) pour s’initier à l’alcool et aux joies de se faire tenir les cheveux par ses amies pendant qu’on a la tête penchée au-dessus d’une cuvette.

Je vous parle de ça parce que la Fondation Jean-Lapointe a lancé mardi une campagne de sensibilisation contre le cannabis avec un clip du groupe Radio Radio et le résultat est... confus.

J’en ai d’abord entendu parler à l’émission Puisqu’il faut se lever au 98,5. «Ça donne plutôt envie de faire le party», a dit la chroniqueuse.

J’ai déjà écrit sur les campagnes de sensibilisation et de prévention contre la drogue et démontré à quel point elles sont trop souvent truffées d’exagérations. On essaie de faire peur aux ados avec une panoplie de clichés qui, au final, ratent leur cible.

Dans la pub de la Fondation, on en retrouve. Le personnage principal est un jeune d’environ 13 ans, Edmond, petite coupe de cheveux propre, en plein party. Sans qu’Edmond ne demande quoi que ce soit, un pusher lui offre un sac de joints déjà roulés.

Ce vendeur au look grunge avec ses cheveux longs est une caricature, selon Jean-Sebastien Fallu, professeur spécialisé en prévention de la toxicomanie à l’Université de Montréal, à qui j’ai demandé son avis.

«Sans compter sur [...] le caractère totalement invraisemblable de l’offre venue de nulle part et dans des joints déjà roulés en plus», a-t-il souligné.

Edmond acceptera-t-il les joints? Dis-non, Edmond. Ils sont trop mal roulés!!!

Après réflexion et un segment bizarre où il revoit littéralement sa vie, le garçon refuse la drogue et va plutôt s’amuser avec ses amis.

Et c’est là que ça devient confus.

On voit des jeunes danser, jouer au baby-foot et...faire du beer pong.

Hein!?!

Je n’étais pas certaine d’avoir bien compris le message. Alors j’ai visionné l’autre vidéo de la campagne, cette fois un clip de Radio Radio reprenant une chanson de Jean Lapointe : mon oncle Edmond. Oui, oui, toute est dans toute.

Et on voit encore plus de jeunes qui dansent, jouent au baby-foot et s’amusent comme si de rien n’était avec du beer pong.

Je n’étais vraiment pas certaine de comprendre. Le pot, c’est non, mais le beer pong, c’est cool?

La chanson raconte l’histoire d’un oncle Edmond qui parlait anglais quand il buvait. Puis, il est parti en Ontario pour s’ouvrir un restaurant et ne parlait plus qu’en anglais après.

Y faisait des yip yip do you speak english me i can talk

faster than you

A hamburger moutarde relish pis y était lousse quand y

était saoul

Do you want a shot? Yes why not.

À la fin, Radio Radio dit : do you want a shot? Et les jeunes répondent NON!

Les paroles ne m’ont pas éclairée...

J’ai demandé à mon ami Snake-Mike, expert du pot, ce qu’il comprenait du clip. « Que c’est mal de parler en anglais et qu’il ne faut pas s’ouvrir de resto en Ontario? », m’a-t-il répondu, pas trop sûr de sa shot.

Puis je me suis tournée vers Jean-Sebastien Fallu. « Je vois très bien comme toi une grande banalisation du beer pong».

Émilie Dansereau-Trahan, de l’Association de la santé publique du Québec relève aussi l’incohérence.

«L’alcool cause des méfaits à la santé, plus encore que le cannabis, et nuit aussi au développement du cerveau. Démoniser un et banaliser l’autre et un jeu de calage en plus, contribue davantage au problème qu’il n’aide. [...] Avoir recours à des stéréotypes ne permet pas d’atteindre la cible.»

J’ai déjà parlé de l’énorme décalage qu’il existait entre le traitement qu’on réserve au cannabis qu’on diabolise et l’alcool qu’on banalise.

Je ne vais rien apprendre à la Fondation Jean Lapointe sur les problèmes reliés à l’alcool.

Mais je ne comprenais pas pourquoi leur pub banalisait le beer pong.

Juice pong

J’ai donc appelé l’organisme.

«L’objectif est de donner les bons outils aux jeunes pour qu’ils puissent prendre les bonnes décisions face à la consommation», a expliqué la directrice générale Annie Papageorgiou.

Ok. Mais vous n’avez pas l’impression que c’est une promotion du beer pong?

Mme Papageorgiou a semblé surprise, si j’en crois son rire. «C’est un jeu, il n’y a aucune substance dans le party, ils jouent au baby-foot, ils jouent à plein de choses», a-t-elle répondu.

J’ai insisté. Ils jouent aussi au beer pong.

«C’est un jeu comme un autre, est-ce qu’il y a de la substance, je ne pense pas. Je comprends mal votre question.»

«Le jeu s’appelle le Beer pong, pas le juice pong», ai-je répondu.

Là je me suis vraiment demandé... Est-ce qu’il y a les enfants qui jouent à ça avec du jus? Sérieusement? Et à partir de quand c’est devenu normal de jouer à se pratiquer pour du calage de boisson?

Ce n’est pas comme si je disais que le jeu la bouteille (où on espère frencher son petit kick) banalise l’alcool, je parle ici d’un jeu qui s’appelle le BEER PONG.

«Pour le jeu, c’est un jeu comme un autre, dans la publicité, il n’y a pas de consommation ou de promotion de bouteilles d’alcool, c’est vraiment du domaine du jeu, a-t-elle ajouté. C’est le nom d’un jeu, ça ne veut pas dire qu’il y a de la bière dedans quand tu bois.»

Ok donc on pourrait montrer une pub où des jeunes se pratiquent pour le fun à faire des shotguns avec de joints de persils, à rouler un quatre papiers avec de la marjolaine ou à fabriquer une pipe avec une cannette ...de coke (pas de bière, voyons!)

Jean-Sebastien Fallu range cette campagne dans la catégorie des échecs. L’ensemble est assez bien réalisé. Mais sur le beer pong, vraiment je ne comprends pas.

« Le reste ça va, mais le mal est fait», déplore le professeur.

«Le travail d’un organisme en prévention, c’est de voir ce type d’angle mort», ajoute Émilie Dansereau-Trahan de l’ASPQ.

1,5 M$ pour parler aux jeunes

Précisons aussi que le gouvernement de Philippe Couillard a annoncé en avril une subvention de 1,5 M$ à la Fondation pour financer des ateliers de prévention dans les écoles secondaires sur l’usage de substances psychoactives chez les jeunes.

La campagne lancée hier n’a pas été financée par cette enveloppe, m’assure Mme Papageorgiou.

«Les ateliers de prévention [dans les écoles secondaires] touchent à tout. Alcool, drogue, boisson énergisante... alors c’est toute consommation pour les jeunes», a dit la directrice générale.

Espérons que le message sera plus clair dans les écoles... Sinon bien, peut-être que nos jeunes comprendront qu’il ne faut pas aller apprendre l’anglais dans les restaurants en Ontario.