Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre : Golda’s Balcony

Cette pièce écrite par l’auteur américain William Gibson met en vedette l’actrice Tovah Feldshuh, qui a notamment été nominé à plusieurs reprises pour les prix théâtraux américains les Tony Awards, dans une production en solitaire sur la vie de Golda Meir. La pièce portant sur l’immigrante russe devenue la première et seule femme ayant occupé le poste de première ministre d’Israël a connu beaucoup de succès sur Broadway dans le passé. *Ce soir à 20h au Centre Segal, 5170 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Je sors

Danse : Les danses de mai

Tangente présente pour quatre représentations ce spectacle des finissants de l’École de danse contemporaine de Montréal qui comprend plusieurs numéros créés par différents chorégraphes. La production compte à son programme Crazy Danse de Manuel Roque, Into Outside d’Edouard Hue et une version différente de La Meute de Mélanie Demers, une création qui a été originalement présentée en 2014. *Ce soir à 19h au Wilder, 1435 rue de Bleury

Musique : The Bright Road

Le groupe rock montréalais The Bright Road lance un nouveau EP ce soir, plus de deux ans après la sortie de leur dernier album intitulé Ocean. L’auteur et compositeur québécois Foisy sera aussi du concert pour notamment présenter son premier EP folk qui est sorti le 14 mai dernier. *Ce soir à 20h à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Musique : Bernhari

L’artiste notamment connu par plusieurs pour son indie rock envoûtant présente aujourd’hui et demain un spectacle acoustique dans la magnifique église Saint-Jean-Baptiste de Montréal. L’auteur du disque Île Jésus, pour lequel il a gagné en 2016 le prix de l’Album de l’année Indie Rock au GAMIQ, sera accompagné de Shawn Cotton à la basse et Camille Paquette-Roy au violoncelle. *Ce soir à 20h à l’église Saint-Jean-Baptiste, 309 rue Rachel

Cinéma : Modifié

Ce documentaire réalisé par Aube Giroux cherche à savoir pourquoi les aliments et organismes génétiquement modifiés (OGM) sont identifiés comme tels dans 64 pays, mais pas au Canada et aux États-Unis. À travers ce regard critique jeter sur l’industrie alimentaire nord-américaine, le film explore du même coup la relation de la cinéaste et sa mère. *Sorti en salle le 18 mai

Musique : SIANspheric

La formation rock originaire d’Hamilton en Ontario SIANspheric s’arrête à Montréal ce soir le temps d’un concert. Le groupe canadien a sorti son quatrième et plus récent album, Writing the Future in Letters of Fire, en 2016. Les groupes Pia Fraus et Tijuana Taxi assureront les premières parties du concert. *Ce soir à 21h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Je reste

Film : Une femme fantastique

Ce film chilien ayant gagné l’Oscar du meilleur film étranger en 2017 raconte l’histoire d’une femme transgenre qui entretient une relation amoureuse avec un homme de 20 ans son aînée. Lorsque celui-ci meurt soudainement, la jeune femme interprétée par Daniela Vega se voit accusée d’avoir quelque chose à voir avec ce décès. Elle devra se battre pour détromper les accusations et trouver une façon de finalement pouvoir faire le deuil de son amoureux.*Sorti en DVD le 22 mai

Livre : Mon Frère de Daniel Pennac

Ce nouveau livre intimiste du populaire auteur français Daniel Pennac, qui est notamment connu pour sa série de livres sur l’insolite et attachante famille Malaussène, revient sur comment l’écrivain a composé avec le décès de son frère aîné. Plus qu’un simple livre sur le deuil et la mort d’un être cher, Mon Frère revient sur comment l’auteur ne serait pas la personne qu’il est aujourd’hui sans son frérot qu’il a tant aimé. *Sorti en librairie le 7 mai

Album : Wide Awake! de Parquet Courts

Ce nouvel opus du groupe indie rock américain Parquet Courts fait notamment appel au talentueux musicien et producteur Danger Mouse qui est notamment connu pour avoir travaillé avec Gorillaz, The Black Keys et le célèbre groupe Red Hot Chili Peppers. La formation new-yorkaise sera de passage à Montréal au Théâtre Fairmount samedi prochain pour présenter ce sixième album studio en compagnie du groupe britannique Goat Girl. *Sorti le 18 mai