Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : The Sorority

Photo courtoisie

Le quatuor musical The Sorority, qui depuis sa formation en 2016 a attiré l’attention de beaucoup d’amateurs de rap canadiens, s’arrête à Montréal ce soir dans le cadre d’une série de concerts donnée au Canada. Le groupe présentera leur plus récent album, Pledge, qui est sorti en avril dernier. La formation composée de Phoenix Pagliacci, Lex Leosis, Haviah Mighty and Keysha Freshh sera aussi accompagnée des artistes Patrik, Naya Ali et ELMNT. *Ce soir à 20h à la Vitrola, 4602 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Cinéma : Clandestins

Photo courtoisie

La Cinémathèque québécoise présente une projection spéciale du film Clandestins réalisé en 1997 par le cinéaste québécois Denis Chouinard le réalisateur suisse Nicolas Wadimoff. Le long-métrage présenté par Éléphant raconte l’histoire de six immigrants clandestins, dont deux enfants, tentant d’atteindre le Canada caché dans la cale d’un énorme bateau de marchandises. *Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve

Musique : Klô Pelgag

Photo courtoisie

L’artiste pop notamment récompensé au dernier gala de l’ADISQ donnera un concert bien spécial ce soir pour lequel elle sera accompagnée par un orchestre de 25 étudiants de la relève de l’école de musique Schulich de l’Université McGill et du Cégep Marie-Victorin. L’artiste VioleTT Pi assurera la première partie du spectacle. *Ce soir à 20h à la salle Désilets, 7000 rue Marie-Victorin

Théâtre : Les Choristes

Photo courtoisie

Ce spectacle qui mélange théâtre et musique raconte l’histoire d’un musicien sans emploi qui, durant les années 50, se trouve un petit emploi dans un internat pour jeunes garçons en difficulté et qui développe une étonnante relation avec certains d’entre eux à travers la musique. La production mise en scène par Serge Denoncourt est notamment inspirée des films La Cage aux Rossignols et Les Choristes. *Ce soir à 19h au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Musique : Avec pas d’casque

Photo courtoisie

Le groupe folk sautera sur la scène du La Tulipe ce soir en compagnie d’artistes invités pour notamment présenter leur plus récent album sorti en 2016. L’artiste Taylor Kirk du groupe Timber Timbre assurera en solo la première partie de ce dernier concert d’Avec pas d’casque pour Effets Spéciaux. *Ce soir à 20h au La Tulipe, 4530 avenue Papineau

Exposition : Rafael Lozano-Hemmer

Photo courtoisie

Cette exposition du Musée d’Art Contemporain (MAC) met en vedette jusqu’en septembre les œuvres de l’artiste mexicain de renommée internationale Rafael Lozano-Hemmer. L’exposition coproduite avec le San Francisco Museum of Modern Art revient plus particulièrement sur les dix dernières années du prolifique artiste qui a déjà présenté certaines de ses œuvres dans le Quartier des spectacles de Montréal. *Aujourd’hui jusqu’à 18h au MAC, 185 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Série : 13 Reasons Why saison 2

Photo courtoisie

La série qui a marqué les esprits de plusieurs téléspectateurs lors de la sortie de sa première saison en 2017 est de retour pour une deuxième saison. Tandis que les premiers 13 épisodes de la série suivaient des cassettes enregistrées par une jeune femme s’étant suicidée, ces nouveaux épisodes explorent plutôt la façon dont les révélations laissées sur ces enregistrements affecteront tous les personnages de la série. *Sorti sur Netflix le 18 mai

Film : Le moineau rouge

Photo courtoisie

Dans ce film réalisé par Francis Lawrence, l’actrice américaine Jennifer Lawrence interprète Dominika Egorova, une ancienne ballerine russe qui se fait recruter par les services secrets de son pays d’origine pour notamment séduire et soutirer des informations d’un agent de la CIA. Bien entendu, la délicate opération ne se déroulera pas comme prévu. *Sorti en DVD le 22 mai