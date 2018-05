John Vanbiesbrouck se joint à Hockey USA

L’ancien gardien de but John Vanbiesbrouck a été embauché par Hockey USA en tant qu'assistant exécutif au directeur des opérations hockey.

Hockey USA en a fait l’annonce mercredi par voie de communiqué.

Ces cinq dernières années, Vanbiesbrouck était directeur général et directeur des opérations hockey des Lumberjacks de Muskegon, dans la United States Hockey League (USHL).

«Je suis ravi et honoré d’avoir cette opportunité, a commenté Vanbiesbrouck. J’ai hâte de construire sur les fondations qui ont été mises en place par Art Berglund et Jim Johannson, entre autres. Je sais que j’ai beaucoup à apprendre, mais je suis emballé par le défi.»

Membre du Temple de la renommée du hockey, Vanbiesbrouck a évolué pendant 20 saisons au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a porté l’uniforme des Rangers de New York, des Panthers de la Floride, des Flyers de Philadelphie, des Islanders de New York et des Devils du New Jersey.

Récipiendaire du trophée Vézina en 1986, il a aidé les Panthers à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 1996.