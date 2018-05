Jusqu’à ce que la mort nous sépare

Dans quelques jours à peine, ça fera deux ans que je suis marié. Nous avions invité quelques amis et nos familles à venir pendre la crémaillère de notre nouvelle maison, sans leur dire que nous allions profiter de leur présence pour nous marier.

Un ami à nous, qui a son permis de célébrant, a accepté, avec joie d’unir nos destinées. Notre petit garçon de quelques semaines à peine faisait office de porte alliances dans les bras de sa marraine.

Sous notre pommier, nous avons dit «oui, je le veux» pour ensuite boire du vin et manger des sushis. Une cérémonie simple, vraie et qui nous ressemble.

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours eu envie de me marier. En grandissant, avec des parents qui sont aujourd’hui mariés depuis 40 ans, il est évident que je voulais reproduire ce genre d’histoire.

Pendant longtemps, je ne me posais pas vraiment de questions sur le pourquoi je voulais me marier. C’était la chose à faire, c’était normal. Plus tard, j’ai passé par l’étape de la vie où l’on remet tout en question. Je ne voulais plus vraiment me marier, je ne voulais plus vraiment avoir d’enfants.

Jusqu’à ce que je rencontre celle qui allait devenir ma femme. Je venais de me séparer après 4 ans de relation. J’étais à la fois inscouciant et désabusé de la vie de couple. Mais quand, après un spectacle d’humour, j’ai commencé à discuter avec cette belle blonde, je me suis dis qu’il se passait quelque chose de différent.

Elle en était à la même étape de sa vie que moi. Plus trop envie d'être seule, mais pas plus envie d’être avec une personne juste pour être accompagnée.

Nous nous sommes fréquentés, puis nous avons emménagé ensemble, nous avons acheté une maison que nous avons par la suite remplie de deux beaux petits miracles.

Doucement, nous nous sommes mis à partager le même cerveau. Ce n’est pas rare que nous nous posons les mêmes questions au même moment. Et ce, peu importe la question. Qu’est-ce qu’on mange pour souper? Est-ce qu’on devrait changer la céramique dans la cuisine? Est-ce que c’est moi où le gars là-bas est vraiment mal habillé?

C’est sûrement pour ce genre de petites choses que je suis content d’avoir épouser ma femme. Cette complicité et ce non dit qui ce développe un peu plus à chaque jour. Je ne dirais pas que c’est facile, au contraire, le mariage est probablement une des choses les plus difficiles dans la vie. Les doutes, les chicanes, les deuils, les problèmes de sommeil, d’argent, de temps, tout se partage maintenant à deux.

Ma femme m’a vu à mon meilleur et à mon pire. Elle m'a vu heureux et gentil ou aigre et malade. Elle est aujourd’hui la seule personne devant qui j’accepte d’être vulnérable. Elle a fait de moi une meilleure personne et c’est pour cela qu'après ces deux ans je retournerais n’importe quand sous cet arbre pour dire