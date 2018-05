Lâchez-moi, Guantanamo !

Vols annulés à Cuba : « On s’est sentis comme prisonniers. C’est Guantanamo qu’on a vécu. » pic.twitter.com/3QLSLBrxeB — Thomas Gerbet (@ThomasGerbet) 23 mai 2018

C’est le clip sidérant de la journée.

Une touriste dont le vol de retour de Cuba a été annulé affirme, sans sourciller : « On s’est senti comme un peu abandonné à nous-mêmes. On s’est senti comme prisonnier. Guantanamo. Exactement, c’est Guantanamo qu’on a vécu. »

Comment cette touriste peut-elle comparer un séjour forcé dans un tout-inclus pour quelques jours supplémentaires à un site d’emprisonnement dont certains prisonniers ont été TORTURÉS ! (À moins que cette dame considère que la cuisine à Cuba est tellement mauvaise que d’être obligé de manger du riz et des fèves pendant quatre jours est une torture gastronomique).

Le plus choquant, c’est que la raison pour laquelle les vols de retour ont été annulés, c’est qu’il y a eu un écrasement d’avion ! Cent-onze morts, Madame !

Alors il faut vraiment être inconscient ou manquer d’empathie pour comparer ta situation à un goulag alors que des familles éplorées pleurent la perte d’un être cher.

Il faut dire qu’au Québec, on est fort sur les exagérations.

Quand il y a un nid-de-poule on dit « C’est Beyrouth dans les rues ».

On se calme. On respire par le nez. Oui c'est stressant, dérangeant, choquant, frustrant, de ne pas pouvoir rentrer chez toi et d'être isolés dans un pays étranger.

Mais ce n'est pas le goulag.